Gobierno chileno confirma que Kast asistirá en enero a la toma de posesión de Lula

"Nosotros respetamos la institucionalidad de los países. La institucionalidad ha dado por victorioso al presidente Lula y no tenemos más comentarios que hacer", dijo en rueda de prensa el vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas.

El portavoz afirmó que Brasil es "un socio fundamental" de Chile y que "sea el presidente que sea, nuestras relaciones van a seguir siendo de Estado a Estado".

Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país.

El candidato derrotado se ha negado a reconocer la victoria de Lula y ha avanzado que solicitará la "anulación" de las elecciones en la Justicia.

Kast, que en marzo pasado se convirtió en el primer mandatario chileno de extrema derecha desde el retorno a la democracia en Chile, es uno de los principales aliados en la región de Bolsonaro, a quien invitó a su toma de posesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a su cercanía con el clan bolsonarista, Kast ha reiterado en distintas ocasiones que los intereses del país están por encima de las divergencias ideológicas y en lo que va de año se ha reunido dos veces con Lula en el marco de distintas cumbres regionales.

El gobernante chileno fue uno de los primeros líderes regionales que conversó con Lula por teléfono la noche del domingo para felicitarle por su victoria y en un mensaje en su cuenta de X aseguró que "Chile y Brasil tienen mucho futuro en común".

La victoria de Lula también pone freno al giro a la derecha que experimenta América Latina en los últimos años alentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.