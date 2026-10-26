Intervienen cárcel paraguaya de máxima seguridad y detienen a custodios tras fuga de reos

La cartera señaló en un comunicado que abrió "una investigación exhaustiva" para determinar responsabilidades "en todos niveles".

"No habrá impunidad ni privilegios: toda persona cuya responsabilidad sea comprobada deberá responder ante la ley", dice el texto.

El hecho se produjo la madrugada del domingo, cuando los reos Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba escaparon del centro penitenciario sin ser advertidos por los guardias custodios.

En imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la cárcel, difundidas profusamente por la prensa local, se aprecia a los hombres salir por una pared sin barrotes y luego descender un alto muro ayudados por una sábana de tela.

El diario local ABC Color reportó en su edición digital que 4 guardias fueron detenidos por su presunta implicación en el escape de los reos.

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Según la fiscal del caso, Fabiola Sosa, los guardias se excusaron en una leve llovizna para dejar desprotegidas las zonas perimetrales de la cárcel y anular los controles obligatorios, facilitando así la fuga.

Además, estos funcionarios habrían aprovechado la confusión posterior a la fuga para hacer una "limpieza exprés" de las celdas y recoger los teléfonos que usaron los reos antes de escapar, de acuerdo con la versión periodística.

Las autoridades también se incautaron de los teléfonos personales de los guardias detenidos y de todos los implicados en la cadena de custodia, incluido el del director del penal, Pablo Abel González Apuril, quien fue apartado del cargo, según dijo el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel, citado por el medio Última Hora.