Irán dice que le resulta indiferente quién gane las elecciones en Israel

“Es una competición entre distintas bandas para cometer más actos de maldad y es una carrera entre diferentes individuos, cada uno de los cuales quiere demostrar que comete más crímenes, agresiones y asesinatos que los demás”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

Tras cuestionar los comicios en Israel, el diplomático iraní agregó que “para nosotros no supone ninguna diferencia quién termine asumiendo el mando del régimen sionista en estas circunstancias”.

“El historial de este régimen demuestra que no ha aportado a nuestra región nada más que violencia y matanzas”, añadió Bagaei, quien acusó a Tel Aviv de cometer un “genocidio” contra los palestinos “durante los últimos 80 años”.

Israel celebrará mañana elecciones parlamentarias en las que unos 7,3 millones de ciudadanos están llamados a elegir a los 120 diputados de la Knéset (Parlamento), con 11 partidos que se disputan los escaños y de cuyo resultado dependerá la continuidad en el poder del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Netanyahu ha centrado buena parte de su campaña electoral en la guerra contra Irán y su amenaza nuclear, y este domingo advirtió de que Teherán y sus aliados podrían lanzar ataques para perturbar la votación, por lo que amenazó con responder con golpes “desproporcionados”.

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Bagaei, al reiterar hoy que su país nunca ha buscado tener armas nucleares, dijo que Israel “tiene una gran habilidad para llevar a cabo operaciones de falsa bandera” y sostuvo que las amenazas de Tel Aviv contra Teherán se deben a su “desesperación”.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no se habían pronunciado públicamente sobre las elecciones israelíes, que tienen lugar ocho meses después de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán.

En las últimas semanas, los cruces de amenazas se han intensificado entre las partes y los medios estadounidenses informan acerca de posibles nuevos ataques israelí-estadounidenses contra la República Islámica.