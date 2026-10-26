Irán y los países del pacto de La Meca acuerdan seguir dialogando sobre seguridad regional

"Los participantes acordaron continuar las conversaciones para reforzar la cooperación entre los cuatro países de la región, incluidos los ámbitos de la paz y la seguridad regionales", señala el comunicado final del encuentro, según la agencia Tasnim.

El documento se publicó después de que el ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salmán; el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, y el director de Inteligencia turco, Ibrahim Kalin, se reunieran con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, Mohsen Rezaei.

Pezeshkian aseguró que su país apoyará "cualquier acuerdo que contribuya a reforzar la unidad, la cohesión, la seguridad y el desarrollo de la región".

"La República Islámica de Irán está firmemente convencida y decidida a avanzar en la profundización de la cooperación regional, la resolución de las diferencias y hacer uso de las capacidades compartidas de los países islámicos", dijo el mandatario.

Asimismo, expresó su confianza en que la presencia de países "importantes e influyentes en esta reunión contribuya a fortalecer aún más la unidad".

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El Ministerio iraní de Exteriores señaló esta mañana que la visita pretendía abordar las consecuencias de la guerra con Estados Unidos e Israel para la seguridad regional, así como los acontecimientos en Palestina y el Líbano.

Por su parte, el viceministro de Exteriores saudí, Rayed Krimli, afirmó que la cita buscaba reducir las tensiones y apoyar la mediación de Catar y Pakistán para poner fin a la guerra, iniciada el 28 de febrero.

El encuentro tuvo lugar después de que medios estadounidenses informaran de los preparativos de EE.UU. e Israel para lanzar una nueva ofensiva contra la República Islámica tras las elecciones legislativas parciales estadounidenses del 3 de noviembre.

Se trata del primer contacto de alto nivel entre Irán y los miembros del bloque tripartito desde el inicio de la ofensiva de los hutíes del Yemen, respaldados por Teherán, contra Arabia Saudí.

A principios de mes, los tres países acordaron activar de inmediato el pacto de defensa conjunta y proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas para desplegarlas rápidamente en Riad.

Los hutíes han intensificado sus ataques contra Arabia Saudí, que lidera desde 2015 una coalición militar contra los insurgentes y en apoyo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, y han causado más de una veintena de muertos civiles en los ataques más mortíferos en una década en el reino.