Israel rechaza las conclusiones de la ONU sobre la continuidad del genocidio en Gaza

En un mensaje publicado en X, el Ministerio negó que el informe esté centrado en derechos humanos y lo tildó de un "documento de propaganda" y emitido por un "politizado" Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, institución que el gobierno considera antiisraelí.

"Este informe falaz dice mucho más sobre la agenda política del organismo que lo respalda que sobre el propio Israel", añade el texto.

Este lunes, la Comisión Independiente de la ONU que investiga los crímenes en los territorios palestinos ocupados reafirmó que Israel ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad - incluidos los de exterminio, persecución, tortura, violación y otras formas de violencia sexual-, al tiempo que sigue "atacando intencionadamente a civiles palestinos y perpetrando un genocidio en Gaza".

En concreto sobre Cisjordania ocupada, el informe, presentado ante la Asamblea General de la ONU y centrado en las muertes y los daños físicos y mentales causados ​​por actores estatales, señala el grave deterioro desde el 7 de octubre de 2023, día de los ataques del grupo islamista palestino Hamás contra Israel, en los que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas, y de la ofensiva bélica contra Gaza.

En Cisjordania, entre 2008 y octubre de 2023, seis palestinos murieron a causa de ataques aéreos israelíes, mientras que, desde el 7 de octubre de 2023 a noviembre de 2026, la cifra ascendió a 254 palestinos muertos por la misma causa.

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"El asesinato y las lesiones infligidas deliberadamente a civiles palestinos, así como la destrucción de viviendas en Cisjordania, más la negativa de Israel a asumir su responsabilidad, forman parte de una estrategia más amplia para exterminar y desplazar a los palestinos e imponerles condiciones de vida insoportables", sostuvo el presidente de la Comisión, Srinivasan Muralidhar.

Del lado de Gaza, la Comisión constató que las autoridades y fuerzas israelíes han continuado cometiendo actos de genocidio incluso después del denominado acuerdo de alto el fuego de hace más de un año y ello "con la intención de destruir al pueblo palestino, total o parcialmente".