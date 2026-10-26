Israel tacha de "ficción" el informe de Comisión de ONU que reafirma el genocidio en Gaza

Danon acusó a la Comisión de "convertir los argumentos de grupos terroristas en un documento oficial de Naciones Unidas" y de cuestionar la legitimidad de Israel.

"La ONU cree que es una buena idea gastar 4 millones de dólares al año en redactar obras de ficción histórica. Este informe no se limita a criticar supuestas políticas de Israel, sino que presenta la propia creación del Estado judío como un acto colonial criminal. Ningún informe de ficción histórica puede reescribir 3.000 años de historia judía", afirmó el diplomático israelí durante la sesión de la Asamblea General.

"Esta comisión ha tomado argumentos propios de grupos terroristas y los ha convertido en un documento oficial de la ONU para sustentar su postura", agregó.

El informe, presentado este lunes, sostiene que Israel sigue cometiendo crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio pese al alto el fuego en Gaza, y pide a los Estados que no presten "ninguna forma de ayuda o asistencia para mantener la ocupación israelí".

El presidente de la Comisión, Srinivasan Muralidhar, defendió durante la sesión las conclusiones de la investigación porque se basan en pruebas "recopiladas cuidadosamente", e invitó a Israel a cooperar con el organismo.

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La sesión estuvo también marcada por un enfrentamiento entre Danon y Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, que presentó un informe sobre los ataques contra periodistas, la censura y el control de la información en Gaza.

Albanese denunció la eliminación de testigos y el silenciamiento de voces palestinas, y acusó a Israel y Estados Unidos de socavar el Estado de derecho en el enclave.

"Estados Unidos e Israel están devorando el Estado de derecho para sustituirlo por su propia ausencia de legalidad", afirmó.

Tras su intervención, Danon calificó a Albanese de "fraude", "mentirosa" y "una mancha para Naciones Unidas".

El embajador cuestionó su imparcialidad, la acusó de ignorar los crímenes de Hamás y le leyó una carta de dimisión ficticia, escrita como si la hubiera escrito ella.

"Es hora de que te vayas a casa", dijo.

El representante estadounidense Jeff Bartos también arremetió contra Albanese, a quien calificó de "mentirosa y lunática", algo que ya hizo en anteriores ocasiones.