La apuesta por las renovables, entre las prioridades de España cara a la COP31

Así lo han indicado este lunes fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que matizan que la posición del Gobierno español está enmarcada en la de la Unión Europea (UE).

Pese a ello, a lo largo de los debates internos que se llevan a cabo durante todo el año con la UE, este país "siempre ha defendido la máxima ambición climática" y en este contexto, España acudirá a la cumbre (entre los días 9 y 20 de noviembre) con varios asuntos prioritarios en cartera.

Las fuentes de la citada cartera señalan "la electrificación como gran apuesta" y señalan que Turquía ha impulsado una propuesta, respaldada por Australia, para elevar la cuota de electricidad en el consumo final de energía mundial del 20 % actual al 35 % en 2035.

Esto responde a una necesidad de acelerar, explican, la transición energética con sus beneficios económicos sociales y sobre el clima.

También resaltan que hay una cuestión muy importante en este debate que va a estar siempre "sobre la mesa" y es que "esa electrificación esté basada en energías limpias, en energías renovables".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Lo que consideramos que sería un verdadero paso hacia adelante es entender esa apuesta por la electrificación en el marco de la agenda de abandono progresivo de los combustibles fósiles, más como un medio y no como un fin en sí mismo. Y esto es uno de los aspectos clave a trasladar en esta COP", remarcan.

Otros puntos prioritarios ante la cumbre de Turquía son la defensa del multilateralismo, que es "clave"; la ciencia y la transición justa, "en lo que España también ha tenido un papel muy activo dentro de las negociaciones", y teniendo en cuenta, además, que este país ha aprendido "prácticas interesantes que se pueden compartir y escalar", sostienen las fuentes.

Incluyen asimismo el ámbito de la "adaptación", sobre todo al hablar de una COP que "se va a hacer en el Mediterráneo, calentándose".

"España ha trabajado mucho en la adaptación nacional como a nivel internacional" y siempre "pone en valor la importancia de la adaptación y la resiliencia", como indican las fuentes ministeriales.