La Bolsa de São Paulo cierra con una caída del 13,88 % tras la victoria de Lula

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó en los 176.608 puntos básicos, unas 28.000 unidades menos que en la sesión del viernes previa a las elecciones.

El real se depreció un 8,25 % con respecto al dólar, que acabó cotizado este lunes a 5,403 reales para la venta y 5,402 para la compra en el mercado cambiario brasileño.

La bolsa mejoró por la tarde discretamente su desempeño, luego de que cerca de la apertura experimentó un desplome superior al 16 %, lo que obligó al parqué a suspender sus operaciones 30 minutos para contener las turbulencias financieras provocadas por la victoria de Lula sobre su rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, el favorito del mercado.

El parqué paulista se vio arrastrado principalmente por el desplome de las entidades financieras y del sector minorista, ambos muy sensibles a las expectativas de un mayor gasto fiscal y al repunte en los tipos de interés de la deuda soberana.

Al inicio, grandes bancos como Itaú Unibanco y Bradesco registraron pérdidas de hasta dos dígitos mientras que las gigantes del comercio minorista llegaron a caídas cercanas al 50 %.

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Por la tarde, algunos llegaron a suavizar sus pérdidas, pero ninguno consiguió alcanzar terreno positivo.

Banco do Brasil y Bradesco conformaron el podio de las acciones más negociadas del día, con pérdidas del 29,33 % y el 21,70 %, respectivamente, mientras que Itaú Unibanco y Santander Brasil sufrieron caídas del 13,66 % y el 4,47 %, en ese orden.

Las acciones de la estatal Petrobras se devaluaron un 8,18 % respecto a la sesión del viernes.

Del otro lado, los papeles de la minera Vale, otro de los principales valores del parqué, fue una de las pocas afortunadas del día, con una suba del 4,01 %.

Las acciones de la cadena de comercio minorista de moda C&A se derrumbaron un 47,47 %, mientras que los papeles de Grupo Casas Bahia, uno de los gigantes del comercio minorista brasileño, se devaluaron un 38,19 %.

La caída de Magazine Luiza, otro de los grandes minoristas del país, fue del 58,23 %.

A pesar del nerviosismo bursátil, algunas importantes patronales empresariales brasileñas salieron al paso para felicitar públicamente la reelección de Lula.

Mientras que la Confederación Nacional de la Industria, la organización sindical de más alto nivel que representa al sector industrial en Brasil, no se ha pronunciado públicamente, otras, como la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), celebraron la conclusión del proceso democrático y ratificaron su vocación cooperativa con las autoridades.

Desde el sector tecnológico y de telecomunicaciones, Conexis Brasil Digital, entidad que agrupa a las principales operadoras del país, entre ellas Claro, TIM y Vivo, transmitió su felicitación y subrayó su disposición a mantener un diálogo fluido con el Ejecutivo para impulsar la digitalización de la economía.

El resultado de los comicios de este domingo frustró las previsiones del mercado financiero, que descontaba el triunfo del senador ultraderechista tras su ventaja en la primera vuelta electoral de hace tres semanas.

Mientras el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro articuló su discurso en torno a la disciplina fiscal y el freno a la deuda pública, el líder progresista centró su plataforma electoral en el aumento de la inversión pública en salud y educación.

Finalmente, Lula amarró un histórico cuarto mandato con el 52 % de los sufragios, frente al 48 % de su adversario.