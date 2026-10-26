La Bolsa de São Paulo mantiene fuertes pérdidas a media sesión tras la victoria de Lula

El parqué se desplomó más del 16 % en la mañana, después de una suspensión de 30 minutos de las negociaciones nada más arrancar la sesión para contener las turbulencias financieras provocadas por la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro, el favorito del mercado.

Fue la primera vez desde el estallido de la pandemia de la covid-19 en 2020 que se activó este mecanismo de suspensión temporal, conocido como "circuit breaker".

Los títulos preferentes de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se dejaron un 10,8 % a media sesión, y los papeles de los principales bancos también experimentaron retrocesos importantes de hasta el 30 %.

El mercado esperaba una victoria de Bolsonaro, después de que este liderara la primera vuelta de las presidenciales celebrada hace tres semanas.

Durante la campaña, el candidato ultraderechista prometió un ajuste fiscal para lidiar con el aumento de la deuda pública registrado en los últimos años.

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Por otra parte, Lula se comprometió a mantener un fuerte gasto social con la expansión de ciertos programas, especialmente en salud y educación.

El líder progresista conquistó este domingo un cuarto mandato con el 52 % de los votos, frente al 48 % del rival.