La Bolsa mexicana pierde un 0,58 %, suma tres caídas en fila y baja a 69.470,99 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas, luego de pérdidas observadas durante la semana pasada", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Los avances, puntualizó, se deben a un optimismo sobre los resultados trimestrales de emisoras importantes como Alphabet y Microsoft que publicarán el 27 de octubre, y de Amazon, el 28 de octubre.

En México, agregó la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,58 % para ligar tres sesiones negativas", algo que no ocurría desde el 9 al 11 de septiembre pasados.

Al interior del mercado mexicano, añadió, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Chedraui (-4,34 %), Volaris (-3,46 %), Femsa (-3,19 %), Coca-Cola Femsa (-2,5 %) e Industrias Peñoles (-2,18 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que pese al retroceso de este lunes, el índice mexicano registra una ganancia del 8,19 % en lo que va de octubre y del 8,03 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,53 % frente al dólar al pasar de 18,66 a 18,56 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 167 millones de títulos por un importe de 15.255 millones de pesos (unos 822 millones de dólares).

De las 759 firmas que cotizaron en la jornada, 319 terminaron con sus precios al alza, 421 tuvieron pérdidas y 19 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 3,51 %; de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el 3,32 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el 3,15 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -8,06 %; de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el -5,91 %, y de la cadena de supermercados Grupo Comercial Chedraui (CHDRAUI B), con el -4,34 %.