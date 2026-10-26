La caída de un ETF brasileño de Tokio anticipa pérdidas en Brasil tras la victoria de Lula

El NEXT FUNDS Ibovespa, operado por el banco de inversión japonés Nomura, registró una caída de 49,3 puntos, o el 15,07 %, al cierre del parqué japonés. La caída ha desatado el temor a una apertura volátil en la bolsa de São Paulo.

El mercado brasileño ha seguido de cerca la ajustada disputa electoral entre el candidato Flávio Bolsonaro, favorito del mercado por tener una agenda económica liberal, y el reelecto Lula da Silva, de tendencia progresista.

El histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha, una inédita y sorprendente remontada en relación al resultado de la primera vuelta, en la que Bolsonaro terminó en primera posición y con una ventaja de dos puntos.

A la incertidumbre en los mercados sobre la victoria de Lula se suma que Bolsonaro no ha reconocido la derrota y dice que pedirá la anulación del resultado.