La India se prepara para el impacto del ciclón Arnab en su costa oriental esta semana

"Se prevén vientos fuertes, lluvias intensas y posibles deslizamientos de tierra. Para mitigar estos riesgos, estamos desplegando 225 equipos de bomberos, junto con equipamiento y vehículos altamente sofisticados. Asimismo, se están desplegando más de 100 embarcaciones en diversas zonas", aseguró el inspector general de la Policía de los Servicios de Bomberos y Emergencias en Odisha, Umashankar Dash, a la agencia local ANI.

Las autoridades de Odisha anunciaron el cierre de escuelas y universidades entre el 28 y 29 de octubre en seis distritos vulnerables, al tiempo que restringieron la entrada de turistas a lugares como cascadas y colinas y prohibieron temporalmente la pesca en el océano.

El Gobierno local también ha organizado el traslado de unas 3.000 mujeres embarazadas a hospitales y puesto en funcionamiento refugios contra ciclones y centros de evacuación temporales, según informó All India Radio.

Por su parte, el jefe de Gobierno de AP, Nara Chandrababu Naidu, ha dado "instrucciones para garantizar la preparación en lo relativo a la evacuación de zonas propensas a ciclones, centros de rehabilitación, suministro de alimentos y agua potable, servicios médicos y restablecimiento del suministro eléctrico", indicó su oficina en X.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) prevé que el fenómeno meteorológico, actualmente ubicado en la bahía de Bengala, se convierta en una tormenta ciclónica severa este lunes, antes de tocar territorio indio el miércoles.

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"Es muy probable que se desplace hacia el noroeste y cruce las costas de Andhra Pradesh y Yanam —entre Bapatla y Visakhapatnam, cerca de Yanam— como una tormenta ciclónica muy severa, con vientos sostenidos máximos de 115-125 km/h y rachas de hasta 140 km/h, durante la mañana del 28 de octubre de 2026", indicó en X el IMD.