La mexicana Cemex gana 407 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, un 55 % más

La cementera, una de las mayores productoras de materiales para la construcción del mundo, informó que sus ventas netas entre julio y septiembre alcanzaron los 4.590 millones de dólares, un incremento interanual del 8 %.

En tanto, el flujo de operación o ebitda, que presenta el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, aumentó un 12 %, hasta los 990 millones de dólares.

Su margen sobre las ventas pasó del 20,8 % al 21,6 %, una mejora de 0,8 puntos porcentuales.

La empresa atribuyó su desempeño a la ejecución de su proyecto de transformación Cutting Edge, mayores precios y el crecimiento de los volúmenes consolidados de cemento.

“Con el Proyecto Cutting Edge como base, logramos otro trimestre de sólido desempeño y continuamos progresando en nuestras prioridades estratégicas”, afirmó en un comunicado Jaime Muguiro, director general de Cemex.

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El directivo destacó que, pese a un entorno macroeconómico volátil, la compañía ha mantenido su estrategia de transformación y eficiencia operativa.

En el acumulado de enero a septiembre, sin embargo, la utilidad neta de Cemex disminuyó un 25 %, hasta los 982 millones de dólares, frente a los 1.316 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025.

Por su parte, las ventas acumuladas aumentaron un 10 %, hasta los 13.203 millones de dólares, mientras que el ebitda creció un 22 %, hasta los 2.802 millones.

En México, las ventas de Cemex durante el tercer trimestre aumentaron un 16 %, hasta los 1.299 millones de dólares, impulsadas por una mayor demanda de cemento.

En Estados Unidos, los ingresos crecieron un 5 %, hasta los 1.373 millones de dólares, aunque el ebitda disminuyó un 4 %, hasta los 259 millones.

En Europa, Oriente Medio y África, las ventas avanzaron un 4 %, hasta los 1.435 millones de dólares, mientras que el flujo operativo aumentó en la misma proporción, hasta los 257 millones.

Por su parte, en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, los ingresos crecieron un 12 %, hasta los 333 millones de dólares, aunque el ebitda retrocedió un 5 %.

La empresa, con sede en Monterrey, también informó que su flujo de efectivo libre de operaciones alcanzó los 723 millones de dólares en el trimestre, un aumento del 34 %, mientras que en los primeros nueve meses del año creció un 194 %, hasta los 1.400 millones de dólares.

Cemex atribuyó parte de sus resultados a su programa de optimización de activos, que incluye desinversiones anunciadas y concluidas por más de 200 millones de dólares, así como negociaciones para vender determinadas operaciones en Francia.