La OSCE denuncia intimidación, manipulación y dudas sobre el censo en elecciones serbias

"Las ventajas arraigadas de las que disfruta el partido gobernante, incluido el uso indebido de recursos estatales, junto a la intimidación y la presión sobre votantes, los candidatos y la sociedad civil, así como las interrupciones de las actividades de campaña", fueron algunas de las irregularidades enumeradas en rueda de prensa por Gilles Baum, jefe de la misión de la OSCE.

Baum se refirió también al "sesgo pronunciado" en la cobertura mediática a favor del partido en el poder y que la "retórica incendiaria y la manipulación de la información" dificultaron la capacidad de los votantes de recibir información imparcial y fiable.

En las elecciones legislativas anticipadas del pasado domingo, la opositora Lista de Estudiantes logró el 52 % de los votos, lo que le da la mayoría absoluta en el Parlamento, frente al 39 % del partido conservador SNS, del nacionalista Aleksandar Vucic, que llevaba desde 2012 dominando la política en Serbia.

A falta de que los resultados sean oficiales y definitivos, la candidatura de los universitarios, que llevan dos años liderando protestas contra la corrupción y el autoritarismo, tendrá entre 136 y 140 de los 250 escaños. El SNS se quedaría con un máximo de 103.

La participación del 69 %, cercana al récord histórico en la Serbia moderna, mostró, según Baum, que "los ciudadanos de Serbia siguen haciendo oír sus voces pese a las irregularidades en el proceso electoral y la extendida desconfianza".

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La misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Parlamento Europeo ha desplegado 300 observadores para seguir estas elecciones.

En su análisis inicial sobre la limpieza del proceso, se han referido a las informaciones de ataques violentos a miembros de mesas electorales, observadores de ONG y periodistas.

Además, han señalado que la desconfianza generalizada sobre la integridad del censo electoral ha sido respondida con "respuestas inadecuadas" por parte de las autoridades.

Mucho más crítica en su análisis ha sido la ONG Centro para la Investigación, la Transparencia y la Responsabilidad (CRTA), que ha contribuido al despliegue de miles de observadores por los colegios para vigilar la limpieza de las elecciones.

Rasa Nedeljkov, director de programas de esta ONG, aseguró este lunes en rueda de prensa que la mayoría de las manipulaciones en la jornada electoral pudieron evitarse gracias a ese esfuerzo.

La CRTA indicó que las irregularidades más comunes detectadas fueron la de gente fotografiando sus papeletas de voto, lo que puede indicar que estaban sometidos a presiones o a compra de votos, problemas en la identificación de los electores o problemas con la tinta indeleble que marca el dedo para evitar que se pueda votar más de una vez.

Sobre el posible impacto de esas irregularidades, y las detectadas durante la campaña, en el resultado electoral, Nedeljkov dijo qué es difícil calcularlo numéricamente pero sí afirmó que "con gran certeza los resultados serían diferentes", con un mejor balance aún de la lista opositora.

"Restablecer la integridad electoral debe ser prioridad para las nuevas autoridades legislativas y ejecutivas como base de la recuperación democrática", afirmó Nedeljkov, en referencia a las elecciones presidenciales que deben celebrarse antes de que termine el año.