La UE aprueba el reembolso de 4.700 millones de ayuda a Ucrania adelantada por países

Esta medida concreta el acuerdo político alcanzado por los Veintisiete el pasado 25 de septiembre para movilizar 6.600 millones de euros a través de este fondo extrapresupuestario, un pacto que prevé además otros mil millones en nueva asistencia militar y el refuerzo de la misión formativa (EUMAM Ucrania) en 2027.

Con las partidas desbloqueadas este lunes, el apoyo acumulado de la UE a Kiev bajo este mecanismo financiero asciende a 10.800 millones de euros, de los cuales 9.900 millones corresponden a compensaciones a los socios comunitarios por el armamento ya transferido y 950 millones al entrenamiento de soldados.

El Consejo remarcó que estas decisiones reafirman el respaldo "firme e inquebrantable" del bloque comunitario "la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, frente a la guerra de agresión de Rusia".

El FEAP se creó en marzo de 2021 para financiar la seguridad exterior de la UE y capacitar militarmente a terceros países y, hasta ahora, el fondo había aportado 6.400 millones a Ucrania, antes del nuevo marco de 6.600 millones del que hoy se han asignado 4.900 millones.

Además, la UE ha canalizado al fondo 3.500 millones de euros de los rendimientos extraordinarios de activos rusos inmovilizados para munición, defensa antiaérea y drones, de los que más de 1.500 millones se destinaron a compras directas a la propia industria de defensa ucraniana.