Liberadas en España 22 mujeres captadas en Latinoamérica tras caer una red de trata

Las víctimas eran captadas en Latinoamérica con la promesa de un empleo en el sector del cuidado de personas de avanzada edad en España y la organización se hacía cargo del coste del desplazamiento desde el país de origen y de los trámites de su documentación, según informó este lunes la Guardia Civil en un comunicado.

Una vez aterrizaban en territorio español, los integrantes de la organización les retiraban los pasaportes y les indicaban que habían contraído una deuda que ascendía a aproximadamente 10.000 euros, en concepto de gastos de viaje y alojamiento.

Bajo coacciones e intimidaciones, incluso bajo la amenaza de acabar con la vida de sus familiares, las mujeres eran prostituidas en casas controladas por la organización para saldar la deuda.

Los cuerpos de seguridad detuvieron a 19 personas de esta red, con ramificaciones en varias provincias españolas del norte, sur y este del país, quienes trasladaban a las mujeres alrededor del territorio para dificultar las investigaciones policiales.

El operativo se inició a finales del 2025, cuando una mujer, víctima de la red de trata, escapó del control de los cabecillas y contactó con los agentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se intervinieron dos vehículos de alta gama, dispositivos de videovigilancia utilizados para el control de las mujeres, terminales móviles de telefonía, dispositivos de pago electrónico TPV, documentación contable y contratos fraudulentos realizados con las propias víctimas, así como más de 25.000 euros en efectivo.