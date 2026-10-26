Los 5 países europeos que más gastan en defensa unidos ante los ataques híbridos rusos

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó que Moscú quiere "romper la confianza en nuestras instituciones" y que se rompa la cohesión con esos "ataques híbridos contra los europeos", pero no lo conseguirá, según recalcó en una conferencia de prensa al término de una reunión con sus homólogos de los otros países del Grupo Europeo de los Cinco (E5) en París.

Para Pistorius, el presidente ruso, Vladímir Putin, pretende generar miedo y la forma de reaccionar es con tranquilidad y, sobre todo, "con determinación".

El más contundente en denunciar esos ataques híbridos rusos fue el viceministro polaco de Defensa, Pawel Zalewski, que los calificó de "brutales".

Zalewski explicó que los responsables del E5 hablaron de la necesidad de seguir trabajando con Estados Unidos porque es "un socio importante de la OTAN, y no queremos que eso cambie", pero asumió que Washington quiere reducir su contribución a la defensa europea y por eso dijo que "somos conscientes de que el pilar europeo (de la defensa) tiene que reforzarse".

Sobre todo, se esforzó en insistir en que ese proceso de traspaso de la carga debe hacerse de forma coordinada y programada para que no haya brechas en la defensa europea.

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El titular italiano de Defensa, Guido Crosetto, subrayó que los ataques híbridos constituyen una "guerra cobarde" e hizo hincapié en las operaciones de influencia, en particular sobre los jóvenes.

Preguntada sobre las restricciones que sufrieron los ucranianos en la señal de los satélites estadounidenses Starlink (del magnate Elon Musk) que utilizan para detectar los ataques balísticos rusos, la ministra francesa, Catherine Vautrin, indicó que Kiev ha confirmado que todas las capacidades se han restablecido.

Pero Vautrin, que hizo de anfitriona en esta octava reunión del E5 añadió que Ucrania tiene que equiparse en capacidades de satélites para ser menos dependiente de Estados Unidos.

El responsable británico de Defensa, Wes Streeting, consideró que el desafío que plantea Rusia "es la mayor amenaza que hemos afrontado (en Europa) desde el final de la Guerra Fría".

Aseguró que "no queremos enfrentarnos a Rusia, no queremos una guerra", pero en paralelo señaló que la estrategia rusa se concreta también en ataques híbridos que buscan en particular dinamitar la unidad de la OTAN, y que en realidad ha conseguido lo contrario.

Ante esa situación reafirmó que su Gobierno va a presentar esta semana un incremento "muy importante" de la partida presupuestaria en defensa para llegar al 2,7 % del producto interior bruto (PIB) para cumplir con el compromiso de la OTAN.

En el encuentro en París participaron también la secretaria general adjunta de la OTAN, así como la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, y el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.

Kallas se refirió a los recientes ataques rusos contra infraestructuras energéticas y ciudades ucranianas que le llevaron a señalar que "hay poca esperanza para la paz en Ucrania", lo que significa que hay que reforzar las acciones contra Moscú.

Los ministros abordaron también otros conflictos, en particular la situación en Oriente Medio. A ese respecto, la alta responsable de la UE para la Política Exterior, advirtió contra el riesgo de una escalada todavía mayor porque "sólo tendría perdedores".