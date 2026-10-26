Más de 22.000 abonados siguen sin luz en el Reino Unido tras tres días de borrascas

Según datos de la Asociación de Redes Energéticas, las propiedades sin acceso al suministro son viviendas, granjas y locales comerciales.

De nuevo, la oficina meteorológica (Met Office) lanzó una alerta amarilla de vientos huracanados desde las 18.00 hora local hasta las 03:00 del martes en la costa oeste de Inglaterra, todo Gales y Escocia, además de partes de Irlanda del Norte.

Por ello, la oficina vaticinó que habrá nuevos cortes de electricidad, para lo que ha pedido a los ciudadanos que tengan a mano linternas y pilas ante esa eventualidad.

Los fuertes vientos le costaron la vida a dos personas en la jornada de ayer, que perecieron aplastados por sendos árboles derribados por el viento.