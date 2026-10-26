Ordenan la detención en Brasil de un exmilitar uruguayo condenado en Italia por tortura

La orden fue expedida luego de que la Corte Especial del tribunal, en un juicio concluido el pasado miércoles, validara la sentencia dictada por la Justicia italiana y determinara que Mato Narbondo cumpla la pena en Brasil, país en el que se estableció hace varios años tras nacionalizarse brasileño.

El tribunal, sin embargo, convirtió la condena a cadena perpetua en Italia en 30 años de prisión en Brasil, el máximo previsto por la legislación brasileña aplicable al caso, debido a que la Constitución prohíbe las penas perpetuas.

Tras la homologación de la condena, el tribunal expidió una orden para que el juzgado de Santana do Livramento, ciudad brasileña en la frontera con Uruguay, determine el inmediato cumplimiento de la pena en Brasil.

Según el comunicado del tribunal, la petición de la defensa del uruguayo para que pueda cumplir la pena en prisión domiciliar por su avanzada edad (85 años) y sus problemas de salud tendrá que ser examinada por ese juzgado.

Mato Narbondo, conocido como 'El Burro', fue integrante del Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay.

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La Justicia italiana lo condenó por su participación en el secuestro y la muerte de Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno Ibarburu y María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, detenidos en Buenos Aires en junio de 1976 y trasladados al centro clandestino Automotores Orletti en Argentina. Sus cuerpos nunca fueron encontrados.

La Operación Cóndor fue una coordinación clandestina entre las dictaduras de varios países suramericanos para intercambiar información y realizar acciones conjuntas contra opositores políticos, que incluyeron secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos.

Aunque nació en Uruguay, Mato Narbondo obtuvo la nacionalidad brasileña en 2003 por ser hijo de una brasileña. Esa condición impide su extradición, pero la legislación y los acuerdos bilaterales permiten que Brasil ejecute sentencias extranjeras en determinados casos.

El instructor del proceso, el magistrado Sebastião Reis Júnior, sostuvo que la ley de amnistía brasileña de 1979 y la prescripción no impiden homologar condenas por graves violaciones de los derechos humanos, en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El tribunal ya le había impuesto en abril pasado al exmilitar medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, la retención del pasaporte y la prohibición de salir de su municipio de residencia.