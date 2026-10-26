Países Bajos aportará 500 millones de dólares al fondo para la conservación de los bosques

Las promesas de desembolso al Fondo de Bosques Tropicales por Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) ya alcanzan un total de 7.800 millones de dólares de varios países, según indicó la Cancillería del país sudamericano en un comunicado.

De acuerdo a la nota del Gobierno neerlandés, el aporte, que fue enviado este lunes a la Cámara de Representantes, se ejecutará a lo largo de diez años.

"Con este compromiso, brindamos a los países un incentivo sólido y predecible para proteger y preservar sus bosques tropicales", dice el ministro de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo neerlandés, Sjoerd Sjoerdsma, citado en el comunicado.

Hace un mes, Reino Unido anunció la intención de invertir 540 millones de dólares al fondo, sumándose al aporte inaugural de Brasil, y a las futuras contribuciones de Alemania, Francia, Indonesia, Luxemburgo, Noruega y Portugal.

En un comunicado, la organización ambiental WWF celebró el anuncio de Países Bajos, en un escenario en el que los bosques "están desapareciendo a un ritmo alarmante".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En 2025, el mundo perdió 4,3 millones de hectáreas de bosques tropicales", un área equivalente a la superficie de Países Bajos, cita la ONG.

El Fondo de Bosques Tropicales por Siempre busca conservar más de 1.000 millones de hectáreas de selvas en más de 70 países, mediante la inversión de, por lo menos, 125.000 millones de dólares en mercados financieros.

Los aportes al TFFF no son donaciones y generarán rendimientos financieros a los países que hagan contribuciones y los fondos se repartirán entre las naciones que preserven sus selvas.