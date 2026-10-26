Perú adjudica proyectos de inversión por 2.900 millones de dólares hasta octubre de 2026

De acuerdo a la oficina adscrita al Ministerio de Economía, se trata de 761 intervenciones, que triplican el monto invertido de enero a octubre de 2025, referidas a proyectos de inversión, inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR), actividades de mantenimiento, servicios e IOARR de emergencia.

"Superar los 10.000 millones de soles antes de terminar octubre demuestra que podemos acelerar las intervenciones cuando el Estado y las empresas trabajan con un objetivo común. Ahora, el desafío es convertir cada adjudicación en servicios que funcionen y mejoren la vida de las personas", manifestó el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

Entre los proyectos adjudicados se encuentran dos IOARR de emergencia por seis millones de soles (1,7 millones de dólares) para la prevención y atención del fenómeno climático El Niño, que se anticipa de una magnitud extraordinaria en los próximos meses y hasta inicios de 2027.

Del Carpio dijo que, frente a El Niño, "anticiparnos es proteger a las familias" y que estas primeras adjudicaciones muestran que "la articulación pública y privada puede reducir tiempos para impulsar intervenciones urgentes".

En lo que va del año, 374 entidades públicas participan en la modalidad de inversión de Obras por Impuestos, de las cuales 238 lo utilizan por primera vez, un 64 % del total.

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Asimismo, 433 empresas financian intervenciones, y 305 se incorporaron este año, equivalentes al 70 % de las participantes, señaló la entidad.

Por el número de intervenciones adjudicadas, destacan los gobiernos regionales de Arequipa (85), La Libertad (31) y Cajamarca (14), mientras que, por monto de inversión, figuran los gobiernos regionales de Cusco (627 millones de soles o 182 millones de dólares), Cajamarca (619 millones de soles o 180 millones de dólares) y Piura (513 millones de soles o 150 millones de dólares).

Desde la implementación del mecanismo en 2009 hasta el 22 de octubre de 2026, Obras por Impuestos acumula 1.831 intervenciones adjudicadas y/o ejecutadas por 27.230 millones de soles (7.900 millones de dólares).