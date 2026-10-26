Perú anuncia reinicio de vuelos de Air Canadá hacia Lima y nuevas rutas a EE.UU. y Brasil

El ministerio señaló que durante el último trimestre de este año "se fortalecerá la conectividad aérea" de Perú, con el reinicio de tres conexiones aéreas internacionales y el incremento de frecuencias en distintas rutas nacionales e internacionales.

En ese sentido, la cartera de Transportes detalló que Air Canada retomó desde este domingo sus vuelos entre Lima y Toronto, y Lima y Montreal con dos frecuencias semanales en cada ruta.

A partir del 1 de diciembre, ambas conexiones aumentarán a tres vuelos semanales, con lo que se proyecta transportar a unos 20.655 pasajeros entre ambos países hasta finalizar este año.

El MTC agregó que Delta Air Lines también reiniciará, desde el próximo 2 de diciembre, la ruta Salt Lake City-Lima, con una frecuencia diaria y un estimado de 11.340 pasajeros al cierre de 2026.

Por su parte, Sky Airline Perú abrirá el 28 de diciembre próximo una ruta, con vuelos diarios, entre Lima y Río de Janeiro, al aprovechar que ambos países cuentan con un acuerdo de cielos abiertos.

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El ministerio indicó que a estas operaciones se suma el incremento de frecuencias semanales de Sky Airline Perú en la ruta entre Lima y Santiago de Chile, y el inicio de sus operaciones en la ruta Lima-Aeroparque, en Buenos Aires, con siete frecuencias semanales.

Entre octubre y diciembre próximo, se proyecta que la primera de estas rutas transportará a más de 42.550 pasajeros y la segunda a más de 27.080 en la segunda.

La información oficial mencionó, además, el incremento de frecuencias en otras conexiones internacionales de Latam Airlines, como las de Lima-Aruba y Lima-México; la de Lima-Madrid de Iberia, que aumentará de catorce a dieciséis frecuencias semanales; la de JetSmart entre Buenos Aires y Lima, y la de Arajet entre Lima y Punta Cana.

En 2027, se prevé fortalecer las conexiones con Chile y Brasil desde la ciudad sureña de Cusco, con Colombia desde la amazónica Iquitos y con Ecuador desde la norteña Chiclayo, agregó la nota informativa.

El MTC indicó que también se proyectan nuevas conexiones desde Lima hacia Venezuela, Estados Unidos, España, Argentina y Turquía, además de otros destinos, así como en vuelos nacionales hacia el aeropuerto norteño de Anta y al amazónico de Puerto Maldonado, entre otras localidades.