República Dominicana exportó oro por 2.383 millones de dólares en primeros nueve meses

"Este desempeño reafirma la importancia del oro como uno de los principales productos de exportación del país", dijo el funcionario en una nota.

Destacó que el crecimiento del sector toca también a sus trabajadores ya que, afirmó, estos perciben un salario promedio de "78.000 pesos mensuales", (unos 1.300 dólares) equivalente al doble de la media nacional, "estimada en 39,000 pesos" (unos 647 dólares).

También destacó que el sector atrajo en los primeros nueve meses unos 420,6 millones de dólares en inversión extranjera directa.

Santos dijo que los beneficios económicos de la minería se extienden a otras actividades productivas mediante la contratación de bienes y servicios nacionales, lo que favorece los encadenamientos empresariales y genera oportunidades de desarrollo en las comunidades vinculadas a esta industria.

En ese contexto, señaló que el Gobierno trabaja en la actualización de la ley minera, con el propósito de modernizar el marco de regulación, fortalecer la seguridad jurídica y establecer disposiciones acordes con los desafíos ambientales, fiscales y sociales de la actividad.

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En 2025, el oro se consolidó como el principal producto de exportación de República Dominicana, representando el 16,3 % del total de las exportaciones.

El viernes pasado, el Banco Central informó que la explotación de minas y canteras creció un 5,2 % entre enero y septiembre, para convertirse en el segundo sector de mayor crecimiento en la economía, tras el 8,2 % de la construcción.