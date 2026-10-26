Riad almacenará crudo en Singapur debido a las restricciones por la guerra en el Golfo

El anuncio fue hecho público por el Ministerio de Energía saudí y su contraparte de Singapur, quienes indicaron en un comunicado haber firmado un memorando de entendimiento para establecer esa infraestructura, sin precisar las cantidades o el valor de ese petróleo que será almacenado.

"El Ministerio de Energía del Reino de Arabia Saudí y el Ministerio de Energía, Comercio e Industria de Singapur anunciaron hoy su intención conjunta de establecer un acuerdo de almacenamiento de petróleo crudo en Singapur", dice la nota.

"Con motivo de este anuncio, la Autoridad del Mercado de Energía de Singapur y la corporación JTC intercambiaron un memorando de entendimiento con la (petrolera saudí) Saudi Arabian Oil Company (Aramco) en el marco de la Semana Internacional de la Energía de Singapur, como primer paso hacia la materialización de este acuerdo", añade el documento.

Según ese entendimiento, "el petróleo crudo saudí se almacenaría en las cavernas rocosas de Jurong (Jurong Rock Caverns), situadas en la isla de Jurong, en Singapur", y "se prevé que las operaciones de almacenamiento comiencen en la segunda mitad de 2027".

La nota destaca que "el acuerdo fortalecerá la resiliencia de la cadena de suministro de petróleo crudo saudí en el Sudeste Asiático", y que el petróleo crudo almacenado también "servirá de respaldo para las necesidades energéticas de Singapur en caso de una interrupción en el suministro, reforzando así la seguridad y la resiliencia energética del país".

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El acuerdo "marca un nuevo hito en la cooperación energética entre Singapur y Arabia Saudí, y refleja el compromiso compartido de ambos países por fortalecer la seguridad energética regional y reconoce el papel de Singapur como un centro energético regional clave".

Este anuncio llega cuatro días después de que el presidente ejecutivo de Aramco, Amin al Naser, afirmara que su compañía incrementará, entre otras alternativas, los almacenes en el extranjero, particularmente en Asia, para hacer frente a posibles crisis en el futuro.

Al Naser indicó también que su país, el mayor exportador de petróleo del mundo, ampliará la capacidad del oleoducto saudí Este-Oeste, de siete a diez millones de barriles diarios, y ampliará las redes de oleoductos.

El objetivo es evitar que las exportaciones tengan una sola puerta de exportación tras el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados e Irán, y los ataques de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen contra Arabia Saudí, que han provocado el alza de los precios en los mercados internacionales.