Robles pide en la ONU más mujeres en los ejércitos y reforzar su protección en conflictos

Robles copresidió en la sede de la ONU en Nueva York una reunión de alto nivel junto a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Sami Bahous, para impulsar la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, según un comunicado del Ministerio de Defensa español.

Durante el encuentro, Robles defendió la necesidad de convertir los compromisos internacionales en medidas concretas y recordó la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, aprobada el 31 de octubre de 2000 y que cumple 26 años este mes.

El texto instaba a aumentar la participación de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos y en la construcción de la paz.

"Esta resolución no puede ser únicamente un compromiso que recordamos, sino una responsabilidad que ejercemos", afirmó la ministra.

La ministra también reclamó escuchar a las mujeres que sufren conflictos armados, violencia y desigualdad, y mencionó especialmente las dificultades que afrontan en Afganistán, Irán, el Sahel y Ucrania.

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Además, propuso que Naciones Unidas anime a los ejércitos y cuerpos policiales de todos los países a establecer un objetivo mínimo del 5 % de representación femenina, con la aspiración de avanzar hacia porcentajes superiores al 15 %.

También planteó a ONU Mujeres estudiar la creación de un reconocimiento o distintivo para las militares que acumulen un determinado tiempo de servicio en operaciones de paz.

El objetivo, explicó la titular de la cartera castrense, es "promover unas Fuerzas Armadas basadas en la igualdad de oportunidades, en las que las mujeres puedan desarrollar todas sus capacidades y asumir cualquier responsabilidad".

"Nuestro objetivo debe ser no solo que las mujeres estén protegidas, sino también que contribuyan plenamente a decidir y construir la paz", concluyó la ministra.