Rusia dice que participación de ONU en negociaciones sobre Ucrania no está sobre la mesa

"La ONU debe actuar con mandato de los países miembros, que representan las Naciones Unidas. La ONU somos nosotros (países miembros), y no la Secretaría", dijo el diplomático a la agencia Interfax.

Agregó que cuando la organización reciba tal mandato y facultades, "bienvenida sea". "De momento, eso no está sobre la mesa", precisó.

El Kremlin no descartó este lunes que los compromisos territoriales sean tema de negociación con Ucrania, pero no dio más detalles sobre el asunto.

"Todas esas cuestiones, de una u otra forma, pueden ser tema de negociación durante un intento de arreglo pacífico", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que, sea como sea, la conversación entre ambos bandos en conflicto será "seria" e incluirá "muchos detalles", al tiempo que insistió en que hablar públicamente de ellos sería contraproducente.

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Medios anglosajones informaron recientemente de que EE.UU. ha vuelto a proponer la creación de una zona libre económica desmilitarizada en el Donbás para resolver el gran obstáculo para el fin de los combates.

La reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos se espera en noviembre.

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov dijo el pasado fin de semana, que el primer encuentro de las partes podría ocurrir después del 4 de noviembre.