Rusia espera que Lista de Estudiantes entienda que cooperar "es rentable" para Serbia

"Queremos expresar la esperanza de que las acciones que adopte (Lista de Estudiantes) estén dirigidas al desarrollo constructivo de las relaciones", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que Moscú confía en que "esa nueva fuerza política entienda que la cooperación con Rusia responde al interés de Serbia, ya que eso es rentable, sobre todo para ella".

"Por nuestra parte, nosotros seguiremos contribuyendo por todos los medios al desarrollo de las relaciones con Belgrado. Pero, como ustedes saben, para un tango se necesitan dos", señaló.

A su vez, subrayó que las autoridades rusas "valoran altamente" la contribución del expresidente, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, a las relaciones entre ambos países eslavos.

"Esperamos que incluso en la oposición, él de todas formas contribuya a promover las relaciones bilaterales", señaló.

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Vucic, el hombre fuerte en Serbia durante los últimos 12 años, admitió el domingo su derrota en las elecciones legislativas ante la opositora Lista de Estudiantes, creada por los universitarios que llevan dos años liderando protestas contra la corrupción y el autoritarismo.

Según los datos, no oficiales ni definitivos, del instituto demoscópico Ipsos, la Lista de Estudiantes ha logrado 140 de los escaños frente a los 103 del conservador SNS de Vucic, que pierde 26 respecto a las elecciones de 2023, cuando logró la mayoría absoluta.

Éste es el segundo revés para el Kremlin en Europa desde la derrota electoral en abril de su otro aliado, el húngaro Viktor Orbán.