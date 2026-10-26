Seis personas mueren en una masacre en una zona rural del centro-sur de Colombia

Según medios locales, cinco de las víctimas se movilizaban en una camioneta que fue incinerada, mientras que la sexta era un habitante de la zona que presuntamente murió en medio de un cruce de disparos.

Las informaciones apuntan a que los cinco ocupantes del vehículo eran presuntos extorsionistas, aunque las circunstancias del ataque y la identidad de las víctimas no han sido aclaradas oficialmente.

"Esta masacre estaría relacionada con presuntas exigencias extorsivas, aunque las circunstancias y los móviles aún no han sido esclarecidos", expresó la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).

Las autoridades se desplazaron hasta la zona para adelantar las investigaciones y esclarecer lo sucedido.

En lo que va de año en Colombia se han perpetrado 100 masacres, según las cifras de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).