Siria transmite a Jordania sus reservas por ataque sin coordinación que deja ocho víctimas

"Informamos a nuestros hermanos en Jordania de nuestras reservas absolutas respecto a la ejecución de operaciones en territorio sirio sin coordinación previa", señaló el gabinete en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias siria SANA.

En la nota, el Ministerio lamentó las víctimas resultantes de la operación jordana que, según la Dirección de Salud de la provincia meridional de Deraa, ascienden a ocho, entre muertos y heridos de diversa consideración.

"Mantenemos una comunicación y coordinación constantes con la parte jordana para esclarecer los detalles y las causas de este incidente, con el fin de abordar sus repercusiones de manera que se preserve la seguridad y la soberanía del territorio sirio", agregó.

Asimismo, subrayó la importancia de "la coordinación conjunta sobre el terreno y en materia de seguridad para cualquier medida relativa a las zonas fronterizas" para "salvaguardar la estabilidad de ambos países".

La postura siria llega después de que la Real Fuerza Aérea Jordana bombardeara en la noche de este lunes varias posiciones en el sur de Siria vinculadas a "organizaciones terroristas" como represalia por el ataque perpetrado el viernes durante un funeral en una iglesia de Karak, en el oeste de Jordania, que provocó al menos nueve muertos y unos cuarenta heridos.

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Según un comunicado oficial del Ejército jordano, reproducido por la agencia oficial de noticias jordana Petra, los bombardeos destruyeron varios emplazamientos de estas organizaciones, que no identificó, y causaron la muerte y heridas a numerosos de sus miembros, además de destruir varios vehículos.

La operación aérea se produjo horas después de que las autoridades jordanas informaran de la detención de los tres presuntos autores del ataque en Karak, que pertenecen a una misma familia, tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

El director de Seguridad Pública jordana, Obeidalah al Maayta, afirmó anteriormente en una rueda de prensa que el crimen no había sido planificado y que los tres individuos, que comparten ideología extremista, decidieron perpetrarlo de manera espontánea cuando se encontraban cerca del cortejo fúnebre.

El ministro del Interior jordano, Mazen al Faraya, advirtió entonces de que las detenciones no ponían fin a la operación y aseguró que el Estado continuará investigando para esclarecer todas las circunstancias del ataque.

El atentado ocurrió el viernes por la tarde, cuando varios individuos armados irrumpieron en el patio de la iglesia ortodoxa griega de San Jorge, en Karak, durante una ceremonia fúnebre a la que asistían cristianos y musulmanes, y dispararon indiscriminadamente contra los presentes, según testimonios recabados por EFE.