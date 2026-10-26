Tres diputados piden confiscar el pasaporte de Flávio Bolsonaro por temor a una fuga

Rogério Correia, del Partido de los Trabajadores (PT); Duda Salabert, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y Otoni de Paula, del Partido Social Democrático (PSD), anunciaron acciones ante la Corte Suprema y la Fiscalía para solicitar medidas cautelares contra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023).

"El próximo paso de este delincuente es intentar huir de Brasil para no enfrentar las diversas investigaciones en su nombre", advirtió Salabert en sus redes sociales.

El senador es formalmente investigado en dos procedimientos del Supremo.

Uno de ellos se refiere a la financiación de 'Dark Horse', una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro, y examina posibles irregularidades en el millonario patrocinio que el candidato ultraderechista solicitó a Daniel Vorcaro, antiguo controlador del Banco Master y actualmente preso por su vinculación en el considerado mayor fraude financiero del país.

En este contexto, la Policía Federal investiga posibles delitos de lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción.

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El senador admitió las conversaciones con Vorcaro, pero alegó que se trataba de un patrocinio privado y niega haber ofrecido ventajas a cambio.

A petición del senador, el banquero transfirió unos 12,3 millones de dólares a una cuenta en Estados Unidos de allegados a la familia Bolsonaro, pero se desconoce si los recursos fueron efectivamente destinados a la producción de la película.

La segunda investigación está relacionada con sospechas de lavado de dinero en operaciones vinculadas al abogado Willer Tomaz, con quien el líder opositor mantiene relaciones personales y financieras.

La Policía ha identificado registros de viajes, encuentros y movimientos financieros que están siendo analizados por los investigadores. Tanto el senador como el abogado niegan irregularidades.

Además, el senador enfrenta un procedimiento relacionado con una acusación de calumnia contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo informe policial ya fue remitido al Supremo.

Ninguno de estos casos ha derivado hasta ahora en una condena contra el senador.

Mientras que Jair Bolsonaro cumple en régimen domiciliario su condena a 27 años de prisión por golpismo, otro de los hijos del exmandatario, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, se estableció en EE.UU. para evadir la condena que el Suprema le impuso por coerción a la Justicia.

La derrota electoral de Flávio frente a Lula, que obtuvo el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % del senador, se produjo en un contexto de creciente presión judicial sobre su entorno familiar.

Tras conocer el resultado, el senador no reconoció su derrota y pidió "la anulación de los comicios".