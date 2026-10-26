Tres muertos y 15 heridos en la incursión de una milicia en Gaza, según fuentes palestinas

El Hospital Naser de la ciudad vecina de Jan Yunis informó de haber recibido tres víctimas mortales por el bombardeo de drones: Húsam al Zamli (21 años), Tamer Abu Sneima (24) y Juri al Sufi (7). Además, 15 personas heridas fueron atendidas en el centro.

Según testimonios locales, una de las milicias armadas por Israel entró en uno de los campos de refugiados del sur de Mawasi desde la zona controlada por el Ejército de Israel, cruzando la línea amarilla que marca la frontera entre la Gaza dominada por Israel y en la que aún reside la población.

Durante la operación, los milicianos fueron emboscados por fuerzas "de la resistencia", según estas fuentes, que aluden así a los brazos armados de las organizaciones islamistas en Gaza, en referencia a Hamás o la Yihad Islámica Palestina.

Los choques derivaron en una cobertura aérea israelí a través de los ataques con drones en el área de Al Iqlimi, también en Mawasi.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel no se ha pronunciado al respecto.

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Mawasi, en la costa del sur de Gaza, es una de las zonas más densamente pobladas del enclave, ya que durante meses estuvo calificada por el Ejército de Israel como una "zona humanitaria" a la que ordenó a la población a desplazarse.

En total, cuatro personas han muerto en ataques israelíes (obviando el alto el fuego vigente desde octubre de 2025) este lunes en Gaza.

Según el Hospital Nasser, una cuarta persona perdió la vida en el ataque de otro dron contra una tienda de campaña de desplazados en Mawasi, tratándose de un incidente ajeno a la incursión de la milicia. El centro médico identificó al fallecido como Anas al Hamayda.

Más de 1.559 personas han muerto en Gaza por ataques israelíes durante el alto el fuego, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. Sólo el domingo, ocho palestinos perdieron la vida en distintos bombardeos a lo largo del enclave.

Tres de ellos fallecieron en un ataque contra el campus de la Universidad Islámica de la ciudad de Gaza (norte), en el que posteriormente el Ejército israelí afirmó que tenía por objetivo un miembro del brazo armado de Hamás, y reconoció que el ataque se produjo en un área en el que había civiles no involucrados.

En total, más de 74.555 palestinos han muerto en Gaza por la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó a bombardear el enclave en represalia por el ataque de las milicias gazatíes a su territorio, en el que murieron unas 1.200 personas.