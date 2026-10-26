Túnez, Argelia y Egipto instan a Libia a celebrar elecciones para acabar con la división

Los tres países, representados por sus respectivos ministros de Exteriores, emitieron una declaración conjunta tras su encuentro periódico sobre Libia, celebrado este domingo en Argel, donde reiteraron su rechazo a las intervenciones externas y exigieron la salida de las fuerzas extranjeras y los "mercenarios".

Libia arrastra una inestabilidad política desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011 y está dividida en dos administraciones desde 2014, con el oeste dirigido por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) con sede de Trípoli, y el este y el sur bajo control de las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar, radicado en Bengasi.

Ante la prolongación de una situación que llevó al país a dos guerras civiles y lo sumió en una grave inestabilidad institucional, las naciones vecinas -que aseguran ser "las más afectadas por los acontecimientos derivados de la crisis libia"- establecieron el mecanismo tripartito en 2017, con el fin de "contribuir a los esfuerzos para impulsar el proceso político auspiciado por las Naciones Unidas".

Los participantes hicieron hincapié en la necesidad de coordinar e integrar los esfuerzos regionales e internacionales en apoyo de una "vía política inclusiva" facilitada por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), desplegada en el país desde 2011.

La UNSMIL presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU en agosto de 2025 una hoja de ruta, con la meta de celebrar comicios presidenciales y legislativos en un máximo de 18 meses desde entonces -febrero de 2027-, un plazo que fue postergado a agosto de 2028, al no lograr los acuerdos esperados entre las partes y diversos actores libios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, según los ministros tunecino, argelino y egipcio, los distintos aplazamientos y la prolongación de la crisis tienen su origen "principal" en injerencias externas en los asuntos políticos libios, por lo que expresaron su "rechazo categórico" a cualquier interferencia exterior que genere desacuerdos entre las partes.