Un ataque ruso con misiles causa un muerto y varios heridos en Kiev

"Todavía no se conoce el número exacto de bajas. Pero desafortunadamente hay víctimas. Hay personas heridas. Las operaciones de rescate están en marcha", escribió en X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El líder ucraniano apuntó que podría haber personas bajo los escombros ya que los misiles golpearon zonas densamente habitadas, en las que, según recalcó, no hay objetivos militares.

Zelenski volvió a denunciar que los retrasos "artificiales" en el suministro de defensas antiaéreas a Ucrania por parte de los aliados -en referencia a Estados Unidos- están "ayudando al terror" ruso.

"Es importante que nuestros socios comprendan que Ucrania necesita las herramientas adecuadas para destruir las lanzaderas de misiles balísticos rusos. Esto sería la manera más efectiva de salvar vidas", enfatizó.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, afirmó en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform que por lo menos una persona ha muerto y que ocho han resultado heridas, de las cuales tres se encuentran en estado grave.

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El regidor explicó que uno de los misiles ha impactado en la residencia estudiantil de una universidad en el distrito de Desnianski.