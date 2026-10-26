Un buque francés derribó en octubre un misil cerca de un cazaminas belga en Bab el Mandeb

Los hechos sucedieron el pasado 14 de octubre, cuando el buque francés tuvo que interceptar el misil debido a que el 'Primula' carece del equipamiento necesario para derribar este tipo de artefactos.

El navío belga se encuentra desplegado al sur de la península arábiga desde el pasado verano, donde el cazaminas se prepara para una posible misión en el estrecho de Ormuz.

Según fuentes recogidas por el diario 'De Morgen', no hay indicios de que el 'Primula' fuese el objetivo del misil, por lo que podría haberse tratado de un disparo de advertencia.

El incidente se produjo en el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el océano Índico, una zona en la que los rebeldes hutíes de Yemen atacan con frecuencia buques de carga.

Francia ha abierto una investigación sobre este incidente, mientras que en Bélgica tanto la Marina como el Ministerio de Defensa no han hecho comentarios al respecto.