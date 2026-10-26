Una base de EE.UU. en Japón prohíbe coches eléctricos de la marca china BYD por seguridad

La prohibición afecta a la base aérea de Kadena, afirmó la agencia de noticias Kyodo, una decisión que llega después de que el pasado junio Washington anunciara la incorporación de BYD a su lista de 'empresas militares chinas', junto con otras como el 'Google chino' Baidu o el fabricante de robots Unitree.

"Los comandantes de las instalaciones son responsables de proteger a su personal, sus instalaciones y las misiones que se les han asignado, y pueden implementar medidas de seguridad legales y basadas en la evaluación de riesgos que sean necesarias para mitigar las amenazas creíbles", afirmó un portavoz de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Japón (USFJ), John Severns, citado por el diario The Japan Times.

Aunque la inclusión de BYD en el listado estadounidense no implica sanciones directas, sí prohíbe al Departamento de Defensa estadounidense contratar con las empresas designadas, unas restricciones que prevé extender a adquisiciones indirectas a partir de 2027.

Otros países se han sumado recientemente a este tipo de medidas. El pasado febrero, el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmó la orden de prohibir el acceso de vehículos fabricados en China a unidades militares protegidas, así como su circulación en las inmediaciones de bases y cuarteles.

El Reino Unido prohíbe, desde abril de 2025, aparcar vehículos eléctricos chinos a menos de tres kilómetros de bases militares sensibles.