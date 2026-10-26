Una veintena de artistas acompañarán a Paco Ibáñez en el espectáculo que repasará su vida

Concebido bajo el título "Un poema, una vida, una canción", el tributo se celebrará pocos días después de que Ibáñez cumpla 92 años y participarán músicos para los que ha sido un referente, como Amancio Prada, Soleá Morente, Jabier Muguruza, Luis Pastor y Bernardo Atxaga.

Joan Font, director artístico del grupo teatral Els Comediants, conducirá el montaje, que empezará recordando la infancia de Ibáñez en Valencia y el País Vasco, el exilio de su familia en Francia tras la Guerra Civil, su vuelta a España -concretamente a Cataluña, donde reside- y su estrecha relación con Latinoamérica, a cuyos grandes poetas ha dedicado varios discos.

Imágenes de todas estas etapas respaldarán a los artistas sobre el escenario, donde el apartado musical se completará con Hayley y Cristóbal Soto, Miro Casabella, Marina Rossell, Joan Isaac, Antoni Rossell, Gerard Zuchetto (Troubadours), Pedro Pastor y las corales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la Escuela Voramar.

La palabra y el compromiso literario, pilares indispensables en la obra del cantautor, tendrán voz propia a través de célebres escritores como Luis García Montero, Antonio García Teijeiro, Fanny Rubio y Susanna Rafart, mientras que la poesía visual de Pep Bou estará presente en algunos momentos especiales.

Otros escritores estrechamente ligados a Paco Ibáñez y ya fallecidos, como José Saramago, Rafael Alberti y José Agustín Goytisolo estarán presentes a través de su obra, que recitarán o cantarán los artistas.

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El propio Paco Ibáñez actuará en el Liceo, dentro de una propuestas concebida como una firme reivindicación del humanismo frente a la barbarie del siglo XXI, según sus organizadores.