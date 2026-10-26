Vicepresidente brasileño dice que Trump está "totalmente equivocado" acerca de elecciones

Alckmin reaccionó a las declaraciones de Trump durante una entrevista a la televisión Rede Vanguarda, en la que recalcó que la no interferencia en la política interna de un tercer país "es una regla básica" de las relaciones internacionales.

El vicepresidente, quien este domingo fue reelegido para el cargo en la fórmula liderada por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, subrayó que las alegaciones del gobernante estadounidense son infundadas, subrayando su confianza en el sistema electoral brasileño.

"Brasil es un ejemplo para el mundo, por la urna electrónica y por su seguridad jurídica. La democracia es así. Ganas las elecciones, pierdes las elecciones. Es el pueblo el que decide", dijo Alckmin.

En la misma línea, Edinho Silva, el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, dijo en una entrevista a CNN Brasil que las consideraciones de Trump son "graves", "serias" y "colocan en jaque la transparencia de las elecciones".

El dirigente acusó al magnate republicano de "intentar interferir" en el proceso electoral brasileño "por medio de las grandes tecnológicas" y anticipó que va a convocar una jornada de protestas en el país para exigir el reconocimiento de la victoria de Lula.

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Trump consideró este lunes que las elecciones de Brasil fueron "fraudulentas" y "muy corruptas" y dieron "una imagen muy mala", aunque aseguró mantener una buena relación con el mandatario brasileño.

"Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas", declaró Trump a la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One para viajar a Misisipi.

Lula se impuso en la segunda vuelta de las elecciones con un 52 % de los votos, al derrotar a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que había ganado la primera vuelta del 4 de octubre y obtuvo el domingo el 48 % de los sufragios.

Tras conocerse el resultado, Bolsonaro se negó a reconocer la victoria de Lula y anunció que solicitará ante la Justicia la "anulación" de los comicios por la polémica decisión del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin de extender el horario de votación dos horas, hasta las 19.00 hora local.

Aunque Trump no respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro, sí le dedicó gestos como recibirlo en mayo en el Despacho Oval, un honor poco habitual para un senador extranjero.

Desde su regreso al poder, Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Brasil, impuso elevados aranceles contra el país y tomó medidas diplomáticas y políticas que Lula interpretó como una injerencia en las elecciones.