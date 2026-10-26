Mundo
26 de octubre de 2026 - 08:00

Vietnam inicia juicio contra un tiktoker acusado de estafar más de 60 millones de dólares

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El creador de contenido, identificado como Pho Duc Nam -alias 'Sr. Pips'-, fue señalado por la Fiscalía como líder de una red criminal con más de 900 víctimas, de acuerdo con la agencia oficial de noticias vietnamita, Nhan Dan, que señaló que el proceso se alargará durante los próximos 15 días.

Por EFE
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Según el escrito de acusación, citado por la prensa local, en 2017 Nam creó, en colaboración con un ciudadano turco, 36 sitios webs aparentemente vinculados a las plataformas de compraventa de activos financieros MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5), pero las páginas no estaban conectadas con los mercados internacionales y la red se apropió indebidamente de estos activos.

Nam también habría creado diferentes empresas fantasma en ciudades como Ho Chi Minh y Hanói, con las que reclutó personal, firmó contratos y abrió 66 cuentas en entidades bancarias y pasarelas de pago intermediarias.

Se le acusa de usar su fama para cometer delitos como estafa y apropiación indebida de bienes, blanqueo de capitales, ocultación de bienes de origen delictivo y evasión fiscal, según la Fiscalía.

El Código Penal vietnamita establece que la apropiación de bienes por valor de "500 millones de dongs o más" se castigará con penas oscilan entre los 18 años de prisión y la cadena perpetua.

Durante sus directos, ofrecía análisis, opiniones y predicciones sobre la evolución de los precios del oro y las criptomonedas, entre otros temas, además de alardear de su fortuna y asegurar que contaba con diez años de experiencia sin pérdidas en los mercados internacionales.