Carlos III reconoce en Bahamas "el gran sufrimiento y las injusticias del pasado"

"Parte de lo mejor de la cultura bahameña actual, lo más alegre, lo más esperanzador, lo más luminoso nació de la oscuridad", dijo Carlos III en un discurso al inicio de su visita a Bahamas, la primera que realiza a esta excolonia británica como rey.

"Es justo que reconozcamos el gran sufrimiento y las injusticias del pasado en estas islas y más allá, incluso mientras nos alegramos de los éxitos del presente y construimos nuevas oportunidades para el futuro", añadió en un video publicado por la BBC.

El rey señaló además que los líderes de los países afectados de la Commonwealth debatirán “estos asuntos” la semana próxima en Antigua y Barbuda, que acogerá del 1 al 4 de noviembre la cumbre de jefes de Gobierno de la organización.

La Comunidad del Caribe (Caricom), de la que Bahamas es miembro, es muy vocal en la exigencia de reparaciones al Reino Unido por la trata transatlántica de esclavos y planea hacer este reclamo durante la mencionado cumbre de la Commonwealth.

Antes del viaje, el Palacio de Buckingham aseguró que la gira no eludirá “los días más oscuros de nuestro pasado”, una expresión que Carlos III empleó, siendo aún príncipe de Gales, en Barbados en 2021, durante la ceremonia en la que el país se convirtió en república.

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"El programa de la visita no eludirá 'los días más oscuros de nuestro pasado' pero se centrará principalmente en el presente dinámico y el futuro prometedor de cada país", declaró un portavoz del Palacio de Buckingham.

Como monarca constitucional, el rey no puede comprometer disculpas formales ni reparaciones sin el aval del Gobierno británico, que el pasado 7 de septiembre reiteró que el Reino Unido “no paga ni pagará” reparaciones.

El discurso del monarca se dio en el marco de su participación en un encuentro y exposición juvenil en Clifford Park, el lugar histórico donde las Bahamas obtuvieron oficialmente su independencia en 1973, actos a los que asistió como príncipe de Gales.

A los jóvenes, les pidió cuidar del planeta, recordando su compromiso en la lucha contra el cambio climático y reconociendo los desafíos que enfrentan ante este problema países insulares como Bahamas.

En esta primera jornada, Carlos III fue recibido por la gobernadora general de Bahamas, Cynthia Pratt; el primer ministro, Philip Davis; el ministro de Asuntos Exteriores e Inmigración, Fred Mitchell; y altos cargos de la Policía y la Real Fuerza de Defensa de Bahamas.

"La última vez que Su Majestad el Rey Carlos visitó Bahamas, éramos una nación recién independiente, hace más de 50 años. Me llena de gran orgullo darle la bienvenida hoy", escribió el primer ministro en sus redes sociales.