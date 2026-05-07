Carlos III y Camila ofrecieron una fiesta en los jardines de Buckingham

El rey Carlos III y la reina Camila organizaron una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham, en Londres. Los soberanos británicos llegaron a la reunión con la princesa Ana y el príncipe Eduardo, duques de Edimburgo.

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“¡Una fiesta en el jardín para homenajear a los increíbles trabajadores de primera línea de todo el Reino Unido! Los Reyes de Inglaterra ofrecieron una fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham para celebrar la dedicación y la contribución de quienes sirven a sus comunidades a través del voluntariado, el apoyo a causas benéficas y el trabajo en los servicios de emergencia", se puede leer en la cuenta de Instagram de la familia real británica.

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Durante la fiesta en los jardines de Buckingham, el rey Carlos III conversó con ganadores del Premio del Rey al Servicio Voluntario (KAVS). Además, se registró un tierno momento cuando el soberano británico interactuó con Vegas, un perro de asistencia auditiva de la organización Hearing Dogs for Deaf People.