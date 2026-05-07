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07 de mayo de 2026 a la - 08:15

Carlos III y Camila ofrecieron una fiesta en los jardines de Buckingham

Carlos III y Camila junto con la princesa Ana y el príncipe Eduardo llegando a la fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham. (Aaron Chown / POOL / AFP)
Carlos III y Camila junto con la princesa Ana y el príncipe Eduardo llegando a la fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham. (Aaron Chown / POOL / AFP)151018+0000 AARON CHOWN

El rey Carlos III de Inglaterra y la reina Camila fueron los anfitriones de una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham. La reunión social fue un homenaje a los trabajadores de servicios de emergencia, beneficencia y voluntariado.

Por ABC Color

El rey Carlos III y la reina Camila organizaron una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham, en Londres. Los soberanos británicos llegaron a la reunión con la princesa Ana y el príncipe Eduardo, duques de Edimburgo.

El rey Carlos III de Gran Bretaña conversa con Vegas, un perro de asistencia auditiva entrenado por la organización benéfica Hearing Dogs for Deaf People, mientras saluda a los invitados durante una fiesta real en los jardines del Palacio de Buckingham, en Londres. (Aaron Chown / POOL / AFP)
El rey Carlos III de Gran Bretaña conversa con Vegas, un perro de asistencia auditiva entrenado por la organización benéfica Hearing Dogs for Deaf People, mientras saluda a los invitados durante una fiesta real en los jardines del Palacio de Buckingham, en Londres. (Aaron Chown / POOL / AFP)

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“¡Una fiesta en el jardín para homenajear a los increíbles trabajadores de primera línea de todo el Reino Unido! Los Reyes de Inglaterra ofrecieron una fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham para celebrar la dedicación y la contribución de quienes sirven a sus comunidades a través del voluntariado, el apoyo a causas benéficas y el trabajo en los servicios de emergencia", se puede leer en la cuenta de Instagram de la familia real británica.

Carlos III conversa con antiguos ganadores del Premio del Rey al Servicio Voluntario (KAVS) durante una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham. (Aaron Chown / POOL / AFP)
Carlos III conversa con antiguos ganadores del Premio del Rey al Servicio Voluntario (KAVS) durante una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham. (Aaron Chown / POOL / AFP)

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El rey Carlos III conversa con los invitados durante una fiesta real en los jardines del Palacio de Buckingham. (Aaron Chown / POOL / AFP)
El rey Carlos III conversa con los invitados durante una fiesta real en los jardines del Palacio de Buckingham. (Aaron Chown / POOL / AFP)

Durante la fiesta en los jardines de Buckingham, el rey Carlos III conversó con ganadores del Premio del Rey al Servicio Voluntario (KAVS). Además, se registró un tierno momento cuando el soberano británico interactuó con Vegas, un perro de asistencia auditiva de la organización Hearing Dogs for Deaf People.