Delcy Rodríguez promete "hambre cero" para 2028 y anuncia recorrido por Venezuela

"Los he llamado a todos a sumarnos al plan Venezuela Alimenta. Hambre cero en Venezuela, lo vamos a lograr más temprano que tarde lo vamos a lograr y será un logro del pueblo venezolano", dijo Rodríguez en un encuentro con campesinos en el estado Aragua (centro-norte) transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria indicó que la meta está prevista para 2030, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero aseguró que Venezuela habrá alcanzado este propósito en 2027 o 2028, gracias al trabajo de los campesinos.

"Por eso, ayer, junto al alto mando político, junto a Diosdado (Cabello), junto a Jorge (Rodríguez), anunciamos que a partir de este lunes arranca el renacer productivo de Venezuela. Nos vamos por todo el país al renacer productivo, donde están las experiencias en el campo, donde están los pescadores, los acuicultores, para prestar todo el apoyo", continuó la mandataria.

En ese sentido, defendió que está al frente del Ejecutivo para "servir al pueblo" y no por el poder.

"Estamos para construir junto al pueblo. Estamos para acompañar a Venezuela en su crecimiento, en su prosperidad", dijo.

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Delcy Rodríguez, junto a su hermano Jorge Rodríguez -quien también es presidente del Parlamento- y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ya han recorrido el país encabezando otras actividades, entre ellas una peregrinación para pedir el levantamiento de las sanciones extranjeras contra Venezuela.

La líder chavista asumió como presidenta encargada después de que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos en un ataque militar a Caracas el pasado enero y en atención a una orden emanada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un ente acusado de ser afín al Gobierno.

Distintos sectores de la sociedad civil reclaman la convocatoria a elecciones presidenciales, al considerar que se ha vencido el periodo de seis meses establecido en la Constitución para la permanencia del vicepresidente en caso de la ausencia temporal del jefe de Estado.

La mandataria ha dicho que en Venezuela habrá elecciones, pero sin anunciar una fecha. Estados Unidos ha señalado el lunes que una vez sean reformado el TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE), Rodríguez debería declarar vacante el cargo y convocar a comicios presidenciales.