Peña defiende en ONU visita a Venezuela, pide por Taiwán y reapertura de Ormuz

El presidente Santiago Peña intervino hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, con un discurso en el que hizo énfasis en la necesidad de “restaurar la confianza” y “renovar” la ONU y la importancia de la “dignidad humana” como el principio que debe guiar las acciones de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, hizo hincapié en temas puntuales como Venezuela, el conflicto en Oriente Medio o la creciente influencia de la inteligencia artificial en la vida de las naciones y sus ciudadanos.

Luego de su introducción, el presidente Peña defendió ante el pleno de la Asamblea General su reciente viaje a Caracas, donde se reunió con la presidencia encargada venezolana Delcy Rodríguez.

La visita, la primera de un jefe de Estado paraguayo a Venezuela en décadas, fue cuestionada por sectores que la señalaron como una validación de régimen chavista cuyo liderazgo Rodríguez heredó luego de que, en enero, el presidente venezolano Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses que asaltaron Caracas.

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“No fui a Venezuela a validar un régimen, todo lo contrario”, dijo hoy Peña. “Paraguay cree que el pueblo venezolano merece la democracia. Durante 25 años los líderes sudamericanos se pasaron lanzando lindas palabras líricas sobre Venezuela, sin hacer nada por el pueblo venezolano”.

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El presidente paraguayo agregó que el motivo de su visita a Caracas fue “dar un segundo paso” tras la captura de Maduro y comenzar a tomar acciones para asistir con la “transición” de Venezuela a “una democracia pluralista”.

Oriente Medio: Llama a la reapertura de Ormuz

El presidente Peña se manifestó también sobre los conflictos que siguen en curso en Oriente Medio luego de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán en febrero, a lo que la República Islámica respondió cerrando el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para la economía mundial al ser ruta de tránsito para un gran porcentaje de todo el petróleo que circula en el mundo.

“Cuando Ormuz se cierra, el precio no lo pagan las potencias o los ricos, lo pagan los más desprotegidos”, señaló. “La seguridad alimentaria y energética de millones depende de que ese paso siga abierto”.

Sin mencionar explícitamente a ninguna de las partes involucradas directamente en el conflicto, el jefe de Estado hizo un llamado al “cese inmediato de los ataques, la apertura y libre navegación de Ormuz y Bab el Mandeb (un estrecho actualmente en disputa entre el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen y los rebeldes hutíes que controlan gran parte de ese país), y el retorno a las negociaciones”.

China y Taiwán

En paralelo, el presidente Peña alertó de la posibilidad de que en el futuro cercano estalle un conflicto en torno a Taiwán, isla autogobernada desde la década de 1940 que China reclama parte de su territorio sobre la cual no ha descartado la posibilidad de acciones militares para reintegrarla.

Paraguay es uno de solo una docena de países en todo el mundo que reconocen a Taiwán como un Estado independiente y que mantienen relaciones diplomáticas formales con la isla.

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En ese contexto, el presidente Peña señaló que un conflicto en torno a Taiwán sería devastador para la economía mundial, teniendo en cuenta que Taiwán es el principal productor mundial de los microchips que potencian gran parte de la tecnología electrónica del mundo.

Señalando los lazos que Paraguay mantiene con Taiwán desde hace décadas, el presidente hizo un llamado a que la isla tenga “participación plena y significativa” en las Naciones Unidas.

“Taiwán tiene contribuciones concretas que hacer a la paz, el desarrollo y los derechos humanos (...), excluirlo es una mancha para estas Naciones Unidas”, subrayó.

“Renovar” la ONU

El presidente Peña opinó también que la ONU necesita una “renovación” en su estructura y políticas, señalando que el Consejo de Seguridad que actualmente guía su rumbo fue “diseñado hace 80 años para otros escenarios” y “demuestra con alta frecuencia que no sirve a los problemas de hoy”.

“Naciones Unidas sigue siendo indispensable, pero debe ser más eficaz en prevenir conflictos y hacer respetar las normas que los Estados hemos acordados”, declaró.

En ese sentido, hizo un llamado a que el próximo secretario general de la ONU provenga de América Latina o el Caribe.

Inteligencia artificial: “La transformación ya no puede ser detenida”

Finalmente, el presidente Peña se centró en la inteligencia artificial, tecnología que calificó como “la gran transformación de nuestro tiempo”.

“La inteligencia artificial, ya muestra su poder en la guerra, la economía y a la vida cotidiana, estos sistemas participan en lo que decidimos, el potencial es inmenso”, dijo.

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La creciente influencia de la inteligencia artificial a nivel mundial ha dado lugar recientemente a crecientes llamados por su regulación o a una ralentización del ritmo en que esas tecnologías están avanzando.

“La transformación ya no puede ser detenida y nadie debería quedar excluida”, dijo sobre ese punto el presidente Peña. “No somos ciegos a los riesgos, pero el miedo jamás nos puede guiar”.