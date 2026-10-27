ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
26º
undefined 2026-10-28
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
27 de octubre de 2026 - 22:55

Netanyahu pide esperar a los resultados pero apuesta por un gobierno sin partidos árabes

Imagen sin descripción

Jerusalén, 28 oct (EFE).- El primer ministro israelí y candidato por el Likud, Benjamín Netanyahu, pidió en la madrugada de este miércoles esperar a los resultados definitivos de las elecciones en Israel, pero apostó por un gobierno de derechas sin "los partidos árabes y antisionistas".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Cinco horas después del cierre de urnas, con un 5 % escrutado que le da como ganador, Netanyahu habló ante decenas de seguidores en la sede electoral de Jerusalén, donde mencionó el régimen iraní y aseguró que luchará junto con el presidente estadounidense, Donald Trump, por "acabar con esta amenaza para siempre".

Durante una intervención de unos diez minutos, Netanyahu citó pasajes de las Escrituras, relató una visita al Muro de las Lamentaciones y agradeció el apoyo de sus socios de la coalición derechista, de su esposa, Sara, y de sus hijos. Por último dio las gracias "al Creador del Universo, que me da la fuerza para seguir luchando por Israel".

Según pudo comprobar EFE, alrededor de un centenar de seguidores acudieron al acto, una cifra inferior a la de los periodistas presentes. Los asistentes corearon canciones de tecno con alusiones al primer ministro y lanzaron papeletas del Likud a modo de confeti.

Entre los representantes de su partido se encontraban presentes el presidente de la Knéset (Parlamento israelí), Amir Ohana, y el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

Tras su intervención, Netanyahu invitó al escenario a los miembros del Likud y entonó HaTikva, el himno nacional israelí.

A las 3:00 hora local (1:00 GMT), cinco horas después del cierre de colegios, el conteo de los comicios generales israelíes solo alcanza 320.800 papeletas de 908 colegios electorales, de un total de 5.695.682 votos emitidos en 12.018 colegios.

El 5,6 % escrutado sitúa al Likud de Benjamín Netanyahu en primer lugar con un 27,8 % de los votos, seguido de Yashar! de Gadi Eisenkot (16,3 %) y de la formación Juntos de Naftali Bénet y Yair Lapid (9 %).

El conteo puede extenderse hasta pasado el mediodía del miércoles. En 2022, los resultados definitivos se hicieron públicos hacia las 14:00 hora local (12:00 GMT).

La participación final en las elecciones israelíes de este martes alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la registrada en los últimos comicios de 2022 y la cifra más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las ciudades árabes.

Aunque los sondeos a pie de urna dan como ganador de las elecciones al Likud de Netanyahu, a su bloque de partidos no le otorgan la mayoría para gobernar. El bloque de la oposición le superaría en escaños, pero tampoco tendría la mayoría necesaria.

Por ello, los partidos árabes se presentan como la llave para un posible gobierno opositor.

Lo
más leído
del día

01
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Policiales
Retiran tobillera, pero igual dejan preso a multimillonario chino requerido en extradición
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más

Te puede interesar