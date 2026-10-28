Abatido un menor tras atacar a un policía frente a la embajada de Israel en Belgrado

"El ataque tuvo lugar alrededor de las 00:15 hora local (23:15 GMT del martes)", declaró el ministro en un comunicado en el que calificó el suceso de acto terrorista e informó de que se ha elevado al máximo la alerta terrorista en el país balcánico tras este suceso.

Las autoridades serbias apuntan a que se trata de un presunto yihadista, miembro o al menos simpatizante del grupo terrorista Estado Islámico (EI), a juzgar por su perfil en Instagram, donde aparecía ondeando la bandera de la organización.

"Nuestros servicios (de inteligencia) lo estaban vigilando y es sabido que era un seguidor del EI", indicó el ministro, quien señaló que, no obstante, su identidad todavía no ha sido establecida por completo.

Antes de abalanzarse contra el agente —miembro de la Gendarmería— y atacarlo con los cuchillos, el agresor gritó: "Allahu Akbar" (Alá es grande).

El policía lo abatió tras sufrir heridas leves en el rostro y se encuentra fuera de peligro, según el diario Danas.

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La policía sospecha que el atacante procedía de Sabac, una localidad situada a unos 85 kilómetros al oeste de Belgrado.

A raíz del suceso, las autoridades elevaron al máximo la alerta antiterrorista (nivel rojo), lo que implica una mayor presencia policial y controles reforzados en puntos estratégicos.

Hasta el momento, la embajada de Israel no se ha pronunciado al respecto.