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Mundo
28 de octubre de 2026 - 10:33

Choque de trenes en España: ya se habla de al menos 64 fallecidos

MADRID. La colisión de dos trenes de alta velocidad este miércoles a unos 150 kilómetros al sur de Madrid causó al menos 64 fallecidos, informó el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, donde se produjo el siniestro.

Por AFP
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“Estamos hablando de (...) aproximadamente 64” fallecidos, indicó García-Page. “Pero probablemente con tendencia a crecer aún más. Es una barbaridad”, agregó.

Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían “aparecer aún más” cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.

“Lo siento muchísimo por las familias y por toda la gente”, indicó García-Page, quien detalló que por el momento se han confirmado 40 fallecidos en el tren de Iryo y 24 en el de alta velocidad (Ave) de Renfe, mientras que el número de heridos, de diversa consideración, se sitúa en 58.

Según comentó en una comparecencia ante los medios visiblemente emocionado, “todavía están pendientes los trabajos para desescombrar” la zona y “remover los amasijos del vagón”.

Lea más: Fatal choque de trenes en España: cónsul paraguayo activa monitoreo de emergencia

Llegan los primeros heridos al Hospital Universitario de Toledo.
Llegan los primeros heridos al Hospital Universitario de Toledo.

“La previsión es que, según los bomberos, vayan a aparecer aún más” cadáveres, lamentó el político, quien definió el suceso como “una tragedia sin paliativos”.

Toledo: así fue el choque de trenes que ya causó más de 60 muertes

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un Ave de Renfe y un Iryo, dijeron a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando embistió al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé), y que, al parecer, se encontraba detenido en la vía.

Estado del tren AVE tras el accidente en el que ha colisionado este miércoles con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda (Toledo) con un balance de, al menos, 64 fallecidos y decenas de heridos graves.
Estado del tren AVE tras el accidente en el que ha colisionado este miércoles con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda (Toledo) con un balance de, al menos, 64 fallecidos y decenas de heridos graves.

Según fuentes del Ministerio de Transporte, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.

Todo el tráfico ferroviario de esa línea de alta velocidad fue suspendido y se pidió a los viajeros que tuvieran un billete para este recorrido que no acudan a las estaciones.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos medios terrestres y aéreos de emergencia, incluida una unidad militar especializada, para auxiliar a las víctimas, que son trasladadas a varios hospitales.

Entre los afectados se encuentra la exmiministra de Empleo Fátima Báñez, que se encuentra desaparecida, según informaron fuentes de la organización empresarial CEOE.

Pasajeros con equipaje esperan en la estación de Atocha (Madrid) este miércoles.
Pasajeros con equipaje esperan en la estación de Atocha (Madrid) este miércoles.

La estación de Santa Justa de Sevilla, donde tenían prevista la llegada los trenes accidentados, registra largas esperas de pasajeros, así como la de Atocha de Madrid.

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