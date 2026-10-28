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Mundo
28 de octubre de 2026 - 09:25

El rey de España lamenta el "terrible accidente" ferroviario de Toledo

El rey Felipe VI ha lamentado el "terrible accidente" de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y ha expresado el pésame y su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro", en declaraciones en Bétera (Valencia), donde se encuentra asistiendo a un ejercicio militar.
El rey Felipe VI ha lamentado el "terrible accidente" de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y ha expresado el pésame y su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro", en declaraciones en Bétera (Valencia), donde se encuentra asistiendo a un ejercicio militar.Kai Forsterling

BÉTERA (España). El rey de España lamentó el “terrible accidente” ocurrido entre dos trenes este miércoles en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, y transmitió el pésame a los familiares de las personas fallecidas, al menos 30, así como su “tristeza, apoyo y cariño” en “un momento tan duro” y “tan difícil”.

Por EFE
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Felipe VI tuvo “palabras de ánimo, de apoyo y de reconocimiento” a todos los servicios de emergencias que trabajan en el lugar del choque de trenes, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias, pero también “de todos los organismos y procedencias” de los medios desplegados.

Lea más: Fatal choque de trenes en España: cónsul paraguayo activa monitoreo de emergencia

El rey dijo a los medios que tiene “pendiente retornar” a Madrid para poder “seguir la emergencia y conocer más detalles” de lo sucedido, pues asistía hoy a unas maniobras militares en la provincia de Valencia (este).

“Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas”, según un mensaje publicado previamente por la casa real española en la red X.

Numerosos actos públicos fueron aplazados en toda España como señal de duelo por la tragedia. El Gobierno, otras autoridades y partidos políticos cancelaron su agenda, excepto Vox (extrema derecha), que lo justificó porque el luto no puede servir para “acallar las denuncias” sobre el estado de las infraestructuras gestionadas por el Ejecutivo.

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