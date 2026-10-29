ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 20:53

Netanyahu gana elecciones en Israel pero su bloque no logra mayoría, según recuento final

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.020845+0000 JOHN WESSELS

JERUSALÉN. La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel publicó en la madrugada del viernes (hora local) los resultados definitivos de las elecciones de este martes, que dan la victoria al partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, logrando 27 escaños, y 53 asientos para su coalición, que no es suficiente para gobernar.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los resultados finales de los comicios, una vez contados los llamados votos de “doble sobre” de israelíes que votan fuera de su colegio electoral asignado, indican que en segundo lugar quedó el partido opositor Yashar! de Gadi Eisenkot, con 21 escaños. La coalición pro-Netanyahu obtuvo un total de 53 escaños frente a los 48 del bloque opositor y 19 de las dos listas árabes, una posible bisagra necesaria para alcanzar la mayoría de 61 escaños en el Parlamento.

Según publicó la CEC en un comunicado, se contaron 5.716.665, de los cuales 5.690.778 se consideraron válidos y once partidos superaron el umbral electoral del 3,25 % para obtener escaños, que en estos comicios requirió de 184.947 votos.

Del bloque de Netanyahu, los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá obtuvieron siete escaños y Shas 6, y los ultranacionalistas Poder Judío, de Itamar Ben Gvir obtuvo siete, y Sionismo Religioso, de Betsalel Smotrich seis.

En el bloque opositor, a los 21 escaños de Yashar! se suman los doce de Juntos, la formación de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid; los ocho de Los Demócratas, de Yair Golan, y los siete de Israel Beitenu, de Avigdor Líberman.

Lea más: Elecciones de Israel: acusaciones de fraude e injerencia extranjera sacuden comicios

Partidos árabes y situación de Netanyahu

Entre los partidos árabes, que no forman parte de ninguno de los dos bloques, la izquierdista Lista Conjunta obtendría once escaños y la islamista Raam, de Mansur Abás, ocho.

A Netanyahu le faltan así ocho escaños para la mayoría absoluta, y al bloque de Eisenkot, trece, por lo que ninguno de los dos podría gobernar sin el apoyo de los partidos árabes o de diputados del bloque contrario.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Política
Plan de Alliana de usar “Concordia Colorada” se despeña: Marito Abdo es la piedra en el camino
Ver más
05
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más

Te puede interesar