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Mundo
30 de octubre de 2026 - 22:00

Cuba felicita al nuevo canciller de Venezuela y aboga por fortalecer las relaciones

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La Habana, 30 oct (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, felicitó este viernes al nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, y abogó por "continuar fortaleciendo los históricos vínculos" entre ambas naciones.

Por EFE
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En un mensaje en la red social X, Rodríguez ambién reafirmó "la voluntad de Cuba de continuar fortaleciendo los históricos vínculos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a ambas naciones".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este jueves como nuevo canciller a Blanco, quien era viceministro para Europa y Norteamérica desde febrero de este año.

Blanco sustituye en el cargo a Félix Plasencia, quien pasará a ocupar la dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia con la tarea de recuperar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, según declaró Rodríguez en el canal Venezolana de Televisión.

El recién nombrado canciller de Venezuela prometió este jueves abrir caminos a través de una diplomacia que produzca "resultados concretos", promueva el "diálogo respetuoso" y genere nuevas oportunidades de inversión y desarrollo del país.

A finales del pasado septiembre, el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, dijo que Venezuela es "un país amigo", pero no un "aliado" de la isla, en una entrevista con el medio televisivo estadounidense Bloomberg This Weekend.

Los gobierno de La Habana y Caracas mantuvieron una estrecha alianza política y económica durante la Presidencia del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013) y durante el mandato de su sucesor, Nicolás Maduro.

Pero tras la operación de Estados Unidos que el pasado 3 de enero capturó a Maduro en Caracas -en la que murieron 32 militares cubanos- expertos independientes opinan que la relación cubano-venezolana se ha "degradado".

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