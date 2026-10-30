ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 21:30

Despiden a defensor de derechos humanos asesinado a tiros en el estado mexicano de Chiapas

Imagen sin descripción

San Pedro Chenalhó (México), 30 oct (EFE).- Familiares, colegas y activistas despidieron este viernes al defensor de derechos humanos e indígena tsotsil Reynaldo Pérez Pérez, miembro de la organización Cuerpo Diplomático Mundial de Paz, asesinado a balazos el pasado 28 de octubre en el municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas, sur de México.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El cuerpo quedó sepultado bajo la sombra de un naranjo en la localidad de Yabteclum, donde aún prevalece la "tensión, el miedo y el dolor", denunció Celia Pérez, hermana de Pérez Pérez durante el entierro.

"Estamos muy tristes porque ya no veremos el cuerpo de nuestro hermano mañana ni pasado mañana. Lo que queremos ahora es justicia, que investiguen quiénes fueron", subrayó.

La muerte del activista pone al descubierto los riesgos que enfrentan las personas que acompañan a familias desplazadas y denuncian la violencia armada en Los Altos de Chiapas.

Según el último reporte presentado por organizaciones internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México acumula 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras de derechos humanos entre enero de 2022 y septiembre de 2026.

José Vázquez, defensor de derechos humanos y colega de Pérez Pérez, señaló que durante su labor ambos enfrentaron amenazas constantes.

"Lo comenté y también se lo dije a Reynaldo: tengan mucho cuidado al salir, pero no hay seguridad. Sucedió, se cumplió la amenaza. Así es, se cumplió", lamentó.

Por su parte, un grupo de activistas que pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad solicitó llevar el caso directamente ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como enviar elementos de seguridad a Chenalhó frente a las amenazas de grupos del crimen organizado.

Pérez Pérez tenía 38 años y dedicó más de una década a la defensa de los derechos humanos, acompañó a familias desplazadas de Santa Martha y Chenalhó, que permanecen refugiadas en Polhó, y denunció presuntos hostigamientos contra ellas.

Desde 2024, Pérez Pérez amplió su labor de acompañamiento a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó.

El activista indígena también fungió como mediador en el conflicto agrario entre Aldama y Chalchihuitán y participó en movilizaciones en Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Según los últimos reportes, el crimen ocurrió el 28 de octubre, mientras el defensor de derechos humanos se encontraba en su domicilio cuando recibió varias llamadas para que acudiera a un taller mecánico, en la comunidad de Yabteclum.

Al llegar al lugar, fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta y abrieron fuego contra él. Los informes apuntan que el activista recibió siete impactos de bala.

Pérez Pérez era beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos desde junio de 2023.

Por ello el Consejo Consultivo de este organismo condenó el homicidio y exigió revisar las medidas que tenía asignadas, además de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso.

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Artículo 19, han denunciado en reiteradas ocasiones las crecientes agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, donde señalan impunidad en el 96 % de los casos de asesinatos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Acuerdo que pretendía Zenaida Delgado la comprometía a pagar los préstamos de las funcionarias
Ver más
02
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
03
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
04
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
05
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más

Te puede interesar