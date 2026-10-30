EEUU reitera oferta de diez millones de dólares por hondureño cabecilla de pandilla MS-13

El anuncio lo hizo la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en un escueto mensaje en la red social X.
"¡El Gobierno de Estados Unidos ofrece $10 millones por información que lleve al arresto de Yulan Adonay Archaga Carías, alias 'Porky', líder de la MS-13 en Honduras! ¿Tiene información? Contacte al FBI por teléfono (WhatsApp, Signal o Telegram) al +1-832-267-1688. https://ow.ly/qHhR5102Eop", indicó la delegación diplomática.
El pasado 18 de junio Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta quince millones de dólares por información que lleve a la captura del 'Porky' y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias 'Cuervo', también cabecilla de la MS-13.
'Porky' figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.
Según la acusación judicial en Estados Unidos, Archaga Carías y Morales Zelaya son los miembros de mayor rango de la MS-13 en el país centroamericano y son responsables de dirigir las actividades delictivas de la pandilla, como el narcotráfico, el lavado de dinero, los asesinatos y secuestros.
La investigación sobre ambos cabecillas está liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), integrado por miembros de varias agencias de la Administración estadounidense, dedicado a eliminar a los carteles del narcotráfico.
El presidente estadounidense, Donald Trump, catalogó el año pasado como grupo terrorista a la Mara Salvatrucha, así como a los principales carteles mexicanos de la droga y a la organización transnacional Tren de Aragua.
La Mara Salvatrucha es una pandilla originada en Los Ángeles (California) en la década de 1980 entre jóvenes salvadoreños, y luego se expandió a Centroamérica y otras partes de Estados Unidos, donde opera mediante extorsiones, tráfico de drogas y otras actividades violentas.